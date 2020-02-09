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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 04:12

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 февраля

Стрельба в Таиланде, коронавирус в Китае и массовая драка в Казахстане

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Таиландский военный, который убил двух офицеров и открыл стрельбу в торговом центре, ликвидирован. Жертвами стрелка стали не менее 20 человек, ранены более 40. Спецоперация в здании торгового центра продолжалась всю ночь, преступник более 12 часов скрывался от полицейских. В это время поступали сообщения как о бегстве военного из торгового центра, так и о том, что он прятался в подвале. По неподтвержденным данным, после ликвидации стрелка было спасено восемь заложников, некоторые из них ранены.

- Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже более 800 человек, заразились свыше 37 тысяч. За истекшие сутки число заразившихся увеличилось на 2 656, умерших - на 89. Больше всего жертв (81) в эпицентре вспышки заболевания - провинции Хубэй. При этом уже более 2,6 тыс. человек выздоровели и были выписаны из больниц. Кроме того, борт МЧС России доставил в Китай "183 кубометра гуманитарного груза" - медицинские препараты и средства индивидуальной защиты.

- Не менее пяти американских и шести афганских военных погибли при стрельбе в Афганистане. По данным The New York Times, трагедия могла стать результатом перестрелки между союзниками в ходе совместных учений. Также не исключается версия о том, что американские и афганские военные вместе попали под обстрел боевиков ИГ или "Талибана" (запрещенные в РФ террористические группировки).

- Посольство РФ заявило о нарушении Норвегией договора о Шпицбергене. Претензии Москвы касаются использования шельфа и добычи нефтегазовых и минеральных ресурсов. Российская сторона сочла нарушением раунды по распределению лицензий на разработку участков шельфа, расположенных в пределах действия договора. "Из-за позиции Осло российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки", - заявили в российском посольстве.

- Режим ЧС объявлен в Кордайском районе на юге Казахстана, где в пятницу произошла драка с участием тысячи человек. Число погибших в результате массовых беспорядков выросло до десяти. По данным казахстанских властей, в настоящее время обстановка в населенных пунктах, где произошла драка, спокойная, ситуация под контролем. В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил вину за драку на провокаторов и пообещал наказать госорганы, допустившие "кровопролитие".

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