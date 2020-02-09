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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 04:12

МЧС РФ доставило гуманитарный груз для жителей Китая

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Самолет ИЛ-76 МЧС России доставил в Китай гуманитарный груз - медицинские препараты и средства индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего, по сообщению МЧС, в Китай было доставлено "183 кубометра гуманитарного груза".

"Рейс осуществляется в рамках поручений Президента России Владимира Путина и Правительства РФ", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что это не единичный случай участия МЧС в международной чрезвычайной помощи: за прошедший год МЧС России оказало гуманитарную помощь пострадавшим в Азии, Африке, Европе и Латинской Америке.

По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым коронавирусом, превысило 37 тысяч человек, более 800 человек скончались.

Хроника 09 января – 09 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Россия МЧС

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