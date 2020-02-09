Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 04:12

До десяти увеличилось число жертв беспорядков на юге Казахстана

До десяти увеличилось число жертв беспорядков на юге Казахстана
Дунганские беженцы в Кордайском районе, покидающие свои дома после массовых беспорядков
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана увеличилось до десяти человек, сообщил телеканал "Хабар 24".

Ранее было известно о восьми погибших в результате беспорядков.

В миреВласти Казахстана отвергли национальную подоплеку конфликта на юге страныВласти Казахстана отвергли национальную подоплеку конфликта на юге страныЧитать подробнее

Также телеканал сообщает, что более 1,5 тысячи человек, лишившихся жилья в результате массовых беспорядков, временно разместили в детском саду и мечети. Их обеспечили трехразовым горячим питанием, местные жители помогают теплой одеждой и вещами, говорится в сюжете "Хабар 24".

Позднее в МВД Казахстана подтвердили гибель 10 человек. Заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди сообщил, что 43 человека были госпитализированы, в больницах остаются 39 пациентов.

Как добавила вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева, восемь человек погибли на месте, двое - в больнице после операции в связи с травмами, несовместимыми с жизнью.

Между тем Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности призвало включить в комиссию по расследованию инцидента авторитетных представителей общественности и духовенства. Там считают, что этот конфликт "имеет значительно более глубокие корни, а не просто бытовые причины".

"Нерешенность социальных проблем, безработица, социальное расслоение, отсутствие социальной справедливости, недоверие к органам власти и их неспособность оперативно и активно решать возникающие проблемы, изучать общественные настроения и предупреждать конфликты становятся питательной средой для агрессивного радикализма, насильственного экстремизма, включая откровенные провокации", - говорится в заявлении.

Также казахстанские правозащитники приводят информацию их коллег из Киргизии, по словам которых на казахстанско-киргизской границе "скопились несколько сот беженцев, в основном, женщин с детьми, которые переходят границу в Кыргызстан в поиске убежища от конфликта".

Кроме того, в бюро указали на недостаточную готовность казахстанских силовых структур "к своевременному выявлению очагов напряжения, предупреждению таких конфликтов и прекращению массовых беспорядков". Правозащитники отметили, что граждане республики, "на налоги которых содержатся органы власти, в том числе правоохранительные, да и любые другие лица, законно находящиеся на территории нашей страны, имеют полное право на безопасность и защиту".

В минувшую пятницу в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка между местными жителями. 137 человек обратились за помощью медиков, госпитализированы 37 пострадавших, девять из них в реанимации. Сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов. Задержаны несколько десятков человек. По факту происшествия ведется досудебное расследование по статьям "Убийство" и "Организация массовых беспорядков" УК Казахстана.

С вечера субботы в Кордайском районе действует режим ЧС. По данным казахстанских властей, в настоящее время обстановка в населенных пунктах, где произошла драка, спокойная, ситуация под контролем.

Около 90% населения Масанчи составляют дунгане - представители национального меньшинства в Казахстане, потомки бежавших в XIX веке в Российскую империю из-за преследований властей жителей Китая. В СМИ и соцсетях появлялись данные о том, что причиной столкновений стал конфликт на национальной почве. Власти Казахстана эту версию отвергли.

Казахстан Масанчи

Новости по теме

Новости

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 февраля

Убивший более 20 человек таиландский военный ликвидирован

Убивший более 20 человек таиландский военный ликвидирован
Новый коронавирус в Китае

Число жертв нового коронавируса в Китае превысило 800

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

Новый коронавирус в Китае

За сутки 81 человек умер от коронавируса в китайской провинции Хубэй

За сутки 81 человек умер от коронавируса в китайской провинции Хубэй

Устроивший стрельбу в ТЦ в Таиланде военный попытался сбежать

Всех людей вывели из торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба

Всех людей вывели из торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба

Власти Казахстана отвергли национальную подоплеку конфликта на юге страны

Власти Казахстана отвергли национальную подоплеку конфликта на юге страны

Спецназ начал активную фазу операции по освобождению заложников в Таиланде

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');