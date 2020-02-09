До десяти увеличилось число жертв беспорядков на юге Казахстана

Дунганские беженцы в Кордайском районе, покидающие свои дома после массовых беспорядков Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана увеличилось до десяти человек, сообщил телеканал "Хабар 24".

Ранее было известно о восьми погибших в результате беспорядков.

Также телеканал сообщает, что более 1,5 тысячи человек, лишившихся жилья в результате массовых беспорядков, временно разместили в детском саду и мечети. Их обеспечили трехразовым горячим питанием, местные жители помогают теплой одеждой и вещами, говорится в сюжете "Хабар 24".

Позднее в МВД Казахстана подтвердили гибель 10 человек. Заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди сообщил, что 43 человека были госпитализированы, в больницах остаются 39 пациентов.

Как добавила вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева, восемь человек погибли на месте, двое - в больнице после операции в связи с травмами, несовместимыми с жизнью.

Между тем Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности призвало включить в комиссию по расследованию инцидента авторитетных представителей общественности и духовенства. Там считают, что этот конфликт "имеет значительно более глубокие корни, а не просто бытовые причины".

"Нерешенность социальных проблем, безработица, социальное расслоение, отсутствие социальной справедливости, недоверие к органам власти и их неспособность оперативно и активно решать возникающие проблемы, изучать общественные настроения и предупреждать конфликты становятся питательной средой для агрессивного радикализма, насильственного экстремизма, включая откровенные провокации", - говорится в заявлении.

Также казахстанские правозащитники приводят информацию их коллег из Киргизии, по словам которых на казахстанско-киргизской границе "скопились несколько сот беженцев, в основном, женщин с детьми, которые переходят границу в Кыргызстан в поиске убежища от конфликта".

Кроме того, в бюро указали на недостаточную готовность казахстанских силовых структур "к своевременному выявлению очагов напряжения, предупреждению таких конфликтов и прекращению массовых беспорядков". Правозащитники отметили, что граждане республики, "на налоги которых содержатся органы власти, в том числе правоохранительные, да и любые другие лица, законно находящиеся на территории нашей страны, имеют полное право на безопасность и защиту".

В минувшую пятницу в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка между местными жителями. 137 человек обратились за помощью медиков, госпитализированы 37 пострадавших, девять из них в реанимации. Сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов. Задержаны несколько десятков человек. По факту происшествия ведется досудебное расследование по статьям "Убийство" и "Организация массовых беспорядков" УК Казахстана.

С вечера субботы в Кордайском районе действует режим ЧС. По данным казахстанских властей, в настоящее время обстановка в населенных пунктах, где произошла драка, спокойная, ситуация под контролем.

Около 90% населения Масанчи составляют дунгане - представители национального меньшинства в Казахстане, потомки бежавших в XIX веке в Российскую империю из-за преследований властей жителей Китая. В СМИ и соцсетях появлялись данные о том, что причиной столкновений стал конфликт на национальной почве. Власти Казахстана эту версию отвергли.