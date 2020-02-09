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Американские и афганские военные погибли при стрельбе в Афганистане

По данным The New York Times, трагедия могла стать результатом перестрелки между союзниками

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Представители американских военных и сил безопасности Афганистана приступили к расследованию инцидента, в результате которого в минувшую субботу погибли не менее пяти американских и шести афганских военных в провинции Нангархар.

"Мы оцениваем ситуацию и будем предоставлять дальнейшую информацию по мере ее поступления", - заявил представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггет.

По данным газеты The New York Times, ранее сообщившей о гибели американских и афганских военных, трагедия могла стать результатом перестрелки в ходе совместных учений.

Мубариз Хадем, высокопоставленный сотрудник службы безопасности в Нангархаре, подтвердил, что столкновение имело место между американскими и афганскими войсками.

Однако издание отмечает, что пока не до конца ясно, что произошло на самом деле: была ли перестрелка между американскими и афганскими военными, или же они вместе пропали под обстрел со стороны боевиков ИГ (запрещена в России) или талибов (движение "Талибан" также запрещено в РФ как террористическая организация).

США Афганистан

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