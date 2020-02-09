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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:35

За сутки 81 человек умер от коронавируса в китайской провинции Хубэй

За сутки 81 человек умер от коронавируса в китайской провинции Хубэй
Кровати на стадионе "Хуншань", превращенном в импровизированный госпиталь. Ухань, провинция Хубэй, Китай
Фото: Reuters

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В китайской провинции Хубэй - эпицентре вспышки пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса - зарегистрирована 81 смерть от этого заболевания и 2 147 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции - городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, - скончались 63 человека, выявлено 1 379 новых больных.

Накануне в Хубэе также сообщили о 81 умершем от нового коронавируса. Заразившихся было больше - 2,8 тысяч.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе было выявлено 27,1 тыс. случаев заражения новым коронавирусом (в Ухане - 14,9 тыс.), умерли 780 человек (в Ухане - 608). Уровень смертности в провинции в целом составил 2,88%.

После выздоровления из медучреждений выписаны 1 439 человек, 20 993 тысяч больных продолжают лечение в больницах.

Китай Хубэй Ухань

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