За сутки 81 человек умер от коронавируса в китайской провинции Хубэй

Кровати на стадионе "Хуншань", превращенном в импровизированный госпиталь. Ухань, провинция Хубэй, Китай Фото: Reuters

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В китайской провинции Хубэй - эпицентре вспышки пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса - зарегистрирована 81 смерть от этого заболевания и 2 147 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции - городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, - скончались 63 человека, выявлено 1 379 новых больных.

Накануне в Хубэе также сообщили о 81 умершем от нового коронавируса. Заразившихся было больше - 2,8 тысяч.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе было выявлено 27,1 тыс. случаев заражения новым коронавирусом (в Ухане - 14,9 тыс.), умерли 780 человек (в Ухане - 608). Уровень смертности в провинции в целом составил 2,88%.

После выздоровления из медучреждений выписаны 1 439 человек, 20 993 тысяч больных продолжают лечение в больницах.