Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

Претензии Москвы касаются использования шельфа и добычи природных ресурсов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Россия не оспаривает суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, но считает, что Осло нарушает правовой режим, установленный договором о Шпицбергене 1920 года, по части использования континентального шельфа архипелага и добычи природных ресурсов, сообщает в фейсбуке посольство РФ в Норвегии.

В дипмиссии отметили, что вопросы России к Норвегии имеют исключительно практический характер.

"Российская сторона расценивает вынесение на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа участков, расположенных в пределах действия Договора о Шпицбергене 1920 года, как нарушающее обязательства Норвегии по Договору о Шпицбергене. Из-за позиции Осло российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки", - говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация складывается в сфере добычи минеральных ресурсов, добавили в посольстве.

"Российская сторона настоятельно призывает норвежскую сторону привести проводимую в отношении регулирования деятельности в районе действия Договора политику Норвегии в соответствие с ее международными обязательствами", - подчеркивается в сообщении.

В российском посольстве также отметили, что обращение главы МИД РФ Сергея Лаврова к норвежской коллеге Ине Эриксен Сёрейде не означает, что Россия оспаривает суверенитет над Шпицбергеном. В том послании по случаю 100-летия подписания договора о Шпицбергене Лавров предложил провести двусторонние консультации для устранения ограничений в деятельности российских структур на архипелаге.

"Российские обращения к норвежской стороне по этому поводу не означают, что мы ставим под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом. Вместе с тем Шпицберген - "не исконно норвежская территория", архипелаг получен Осло на условиях, прописанных в Договоре 1920 года", - говорится в фейсбуке российского посольства.