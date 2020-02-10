Место преемника Меркель снова стало вакантно

Канцлер Германии Ангела Меркель Фото: Reuters

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Глава Христианско-демократического союза и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ и откажется от должности партийного лидера. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ХДС, его цитирует газета Welt.

О своем решении Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму партии утром в понедельник, решение стало следствием внутриполитического скандала в Тюрингии.

По ее словам, "части ХДС не до конца прояснили свое отношение с "Альтернативой для Германии" и "Левыми". Сама Крамп-Карренбауэр выступает категорически против сотрудничества с правой "Альтернативой" и "Левыми".

Между тем таблоид Bild со ссылкой на собственные источники сообщает, что решение Крамп-Карренбауэр стало для Меркель неожиданностью.

В Тюрингии, бывшей восточногерманской земле, представитель Свободной демократической партии Германии СвДП Томас Кеммерих был избран на должность премьер-министра регионального правительства при поддержке местных депутатов от правящей консервативной партии ХДС (Христианско-демократический союз Германии) и правой "Альтернативы для Германии".

ХДС и СвДП считают для себя неприемлемым сотрудничество с "Альтернативой" на федеральном уровне. По мнению Крамп-Карренбауэр, надо провести новые выборы в парламент Тюрингии.

Исследовательский институт Forsa провел в регионе репрезентативный опрос, который показал, что в случае новых выборов ХДС может рассчитывать только на 12% голосов избирателей, а СвДП вообще может больше не попасть в парламент, так как за партию готовы голосовать теперь лишь 4% избирателей. Основной процент голосов в случае новых выборов могут получить "Левые" (37%) и "Альтернатива для Германии" (24%). C 2014 года и до последних выборов парламентом Тюрингии руководил представитель "Левых" Бодо Рамелов.