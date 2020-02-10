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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:00

Данные по ситуации с коронавирусом из провинции Хубэй обрадовали экспертов ВОЗ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - На прошлой неделе в течение нескольких дней в китайской провинции Хубэй и ее столице Ухане наблюдался спад числа новых зараженных и предполагаемых случаев заболевания коронавирусом, сообщило в понедельник агентство Blommberg со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в КНР Гаудена Галеа.

Это, по его словам, может позволить "вздохнуть с облегчением". "Мы ради видеть, что цифры идут вниз, а не возрастают", - добавил Галеа.

Новый коронавирус в Китае

Эксперт ВОЗ также рассказал, что эпидемия нового типа коронавируса еще не достигла своего пика. "Лучший признак заключается в том, чтобы увидеть, что цифры (количество инфицированных - ИФ) достигают пика, а затем снижаются, даже по прошествии инкубационного периода. Мы пока что не на этой стадии", - заявил представитель международной организации.

"На данном этапе абсолютно невозможно прийти к выводу о том, что сдерживание (распространения вируса - ИФ) сработало", - добавил он, говоря о решении Китая изолировать Ухань и близлежащие к нему города.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отмечал, что наблюдаемая пока ситуация с распространением нового коронавируса 2019nCoV может оказаться "только верхушкой айсберга", заражаемость за пределами Китая пока небольшая, но может и вырасти.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья, 9 февраля) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3062 человек, смертельных случаев - на 97. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончался 91 человек, два - в провинции Аньхуэй, по одному - в провинциях Хэйлунцзян, Цзянси, Хайнань, Ганьсу.

Прибытие в РФ первого борта из Уханя

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Автобус, в котором находятся эвакуированные граждане РФ из Китая, на КПП лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель"Одна их комнат в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", в которой будут проживать эвакуированные граждане РФ
ВОЗ Гауден Галеа Китай

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