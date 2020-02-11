Дутерте расторг соглашение о пребывании американских военных на Филиппинах

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Филиппин Родриго Дутерте принял решение аннулировать соглашение от 1998 года с США, которое давало легальный статус тысячам американских военных, присутствующих на ротационной основе на территории страны. Об этом сообщает во вторник британская газета The Guardian.

"Пришло время, когда мы будем полагаться на самих себя, мы укрепим нашу оборону и не будем полагаться на какую-нибудь другую страну", - цитирует газета слова представителя президента Сальвадора Панело.

По данным The Guardian, Дутерте отдал распоряжение главе МИД Филиппин передать американской стороне ноту о расторжении договора.

Отмечается, что об этом решении стало известно после того, как власти США ранее аннулировали визу одного из ближайших соратников филиппинского президента - сенатора Рональда дела Роса.

Однако в то же время, уточняет The Guardian, в силе остаются соглашения о взаимной военной помощи между США и Филиппинами и соглашение о расширенном сотрудничестве в сфере обороны.