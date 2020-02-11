Зеленский заявил о достижении взаимопонимания с Путиным по Донбассу

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в "нормандском формате" в Париже президент России Владимир Путин "понял его".

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что, если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что Путин меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну (в Донбассе - ИФ)", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина". При этом Зеленский отметил, что Россия вряд ли прекратит свои попытки создавать "новые глобальные идеи".

Президент Украины также полагает, что Москва готова думать над уточнением текста Минских договоренностей. "Я называю это "гибкостью Минска". Все должны понять. Мне кажется, что Германия и Франция это поняли. Мне кажется, я почувствовал настроение, что Россия готова об этом думать. К сожалению, оно так звучит запутанно и дипломатично, но (Россия - ИФ) готова об этом думать. Это уже хоть ниточка, возможность об этом говорить, что слушайте, так, как там (в Минских соглашениях - ИФ) записано, оно не работает", - сказал он.

Зеленский отметил, что дискуссии о порядке выполнения Минских соглашений в их нынешнем виде или очень сильно будоражат общество внутри Украины, или очень сильно не устраивают Россию, или вне подходов Германии и Франции, которые настаивают, что "давайте все по Минску".

"И мне кажется, что на последней встрече мы сдвинулись. Мы не прекратили огонь, разумеется, это минус, мы получили людей - это плюс. Но это все равно такой баланс, это не победа, победа в вопросе войны - это конец войны, это мир, это победа, точно, для всех", - сказал Зеленский.

"Я уверен, честно, я не знаю, уверена ли в этом Россия, но я уверен, что это победа для России - конец войны. Это для них победа, не над Украиной, а над собой. Я в этом уверен", - подчеркнул он.

9 декабря 2019 года в Париже прошел очередной саммит "нормандской четверки" - Россия, Украина, Германия и Франция, в разных форматах он продолжался почти восемь часов. В рамках саммита Путин и Зеленский провели переговоры, которые длились около часа.