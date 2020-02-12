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Все четыре прокурора отказались вести дело экс-советника Трампа Стоуна

Это произошло после вмешательства Минюста США, Трамп отрицает вмешательство в дело экс-советника

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Все четыре прокурора вышли из дела Роджера Стоуна, бывшего советника президента США Дональда Трампа, после вмешательства Минюста США, сообщает The Hill.

Обвинители Майкл Марандо, Тимоти Джей Ши, Джонатан Крэвис и Аарон Зелински подали заявления о выходе из дела Стоуна. Крэвис заявил о своей отставке в офисе федерального прокурора по Вашингтону.

Ранее прокуроры попросили суд приговорить Стоуна к сроку от семи до девяти лет за дачу ложных показаний. Минюст назвал такое наказание неуместным и запросил меньший срок.

Решение Минюста и отстранение от дела профессиональных прокуроров ошеломило юристов в Вашингтоне и вызвало вопросы о возможном политическом вмешательстве в вынесение приговора.

Примечательно, что сообщение Минюста появилось после твита Трампа, который заявил о несправедливом отношении к Стоуну.

Между тем, на встрече с журналистами в Овальном кабинете, Трамп сообщил, что не вмешивался в дело Стоуна и не связывался с Минюстом.

"Я мог бы это сделать, если бы захотел. Я имею на это полное право. Я остаюсь в стороне", - сказал президент США.

Тем временем лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер призвал генерального инспектора Минюста расследовать решение внезапно рекомендовать более мягкий приговор для Стоуна.

Приговор Стоуну должен быть вынесен 20 февраля.

В ноябре 2019 года экс-советник был признан виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США 2016 года. В ходе судебного разбирательства прокуратура представила доказательства того, что Стоун пытался получить информацию от основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о взломанных электронных письмах, подрывающих авторитет экс-кандидата в президенты США Хилари Клинтон. Кроме того, он был признан виновным в давлении на свидетеля, заставляя его не вести сотрудничество с расследованием Конгресса. Всего он был признан виновным по всем семи пунктам обвинения.

США Дональд Трамп Роджер Стоун

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