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Трамп предложил Пентагону наказать своего бывшего помощника

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что министерство обороны может по своему усмотрению поступать с подполковником Александром Виндманом - бывшим помощником президента, но рекомендовал привлечь его к дисциплинарной ответственности.

"Мы его отправили по его собственному пути, и военные могут поступить с ним так, как хотят", - цитируют СМИ заявление Трампа в Овальном кабинете. Тем не менее, Трамп добавил, что в Пентагоне "безусловно, посмотрят на то, что произошло (выступление Виндмана на слушаниях по импичменту - ИФ)".

Президент отметил, что ему известно о переходе Виндмана на работу в Объединенный комитет начальников штабов ВС США, которым руководит Марк Милли, отметив: "Его взял к себе генерал Милли. Я его поздравляю, пусть берет".

Как сообщалось, на прошлой неделе Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса по делу об импичменте. В частности, оставили свои посты в Белом доме Виндман, постпред США при ЕС Гордон Сандленд.

Выступая на слушаниях по делу об импимчменте в ноябре 2019 года, Виндман назвал необычным и неправильным телефонный разговор между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место в июле того же года. Трамп позднее заявил, что Виндман, который курировал украинскую политику в Совете национальной безопасности США, сообщил ложные сведения о его беседе с Зеленским.

Дональд Трамп Александр Виндман США Украина

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