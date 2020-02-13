В Минске посетовали, что Белоруссия не может выйти из сферы интересов России

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия не может выйти из сферы интересов России в силу географического положения, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Беларусь, как и Швейцария, не может куда-то выйти из сферы интересов больших соседей. К сожалению, нельзя взять Беларусь и Швейцарию и перенести в какое-то другое, более комфортное место", - сказал Макей журналистам в четверг в Минске по итогам встречи с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Глава белорусского МИД констатировал, что "мы останемся там, где есть". "Но каково бы ни было влияние каких-то больших соседей, больших геополитических сил на такие средние по размерам государства, как Беларусь и Швейцария, у нас есть очень много общих интересов, которые создают основу для дальнейшего эффективного взаимодействия наших стран на международной арене", - подчеркнул он.

По словам министра, со своим швейцарским коллегой он обсудил вопросы, связанные с объединением усилий по урегулированию конфликтов в регионе и в мире в целом. "Швейцария для нас является примером и экономического развития, и примером в контексте урегулирования различных конфликтов на мировой арене. И мы хотели бы быть похожими на Швейцарию в этом плане, находясь в нашем регионе", - продолжил Макей.

При этом министр напомнил о роли, которую сыграла Швейцария на начальной стадии урегулирования украинского кризиса. В свою очередь Кассис заявил, что "Беларусь играет очень важную роль в процессе мирного урегулирования на Украине и в целом выступает своего рода строителем мостов в своем регионе".

"Швейцария тоже очень активно вовлечена в процесс урегулирования (украинского конфликта - ИФ), и это нас во многом сближает. Эти мирные переговоры по Украине (в рамках Трехсторонней контактной группы - ИФ) создают дополнительную почву по сближению Беларуси и Швейцарии", - отметил Кассис.

В четверг в Минске со швейцарским дипломатом также встретился сам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер, которого процитировала его пресс-служба, заявил, что Минск готов предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования. Лукашенко также назвал визит Кассиса в Белоруссию очень важным и своевременным, выразив надежду, что эта поездка поможет углубить сотрудничество двух стран.

Лукашенко также отметил, что Белоруссию часто называют восточной Швейцарией. "Я абсолютно не возражаю против такого определения. Потому что Швейцария такой благоприятный статус в мире заслужила благодаря своей политике, постоянному нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами", - сказал он.