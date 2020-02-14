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ВВС США официально разрешили носить тюрбаны и хиджабы

Ранее сикхи и мусульмане должны были запрашивать у командования индивидуальные разрешения

ВВС США официально разрешили носить тюрбаны и хиджабы
Архивное фото
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В ВВС США внесли поправки к правилам, регулирующим внешний вид военнослужащих, которые упрощают процесс выдачи разрешения мусульманам и сикхам на ношение религиозных предметов одежды, сообщает CNN.

Послабления касаются выдачи разрешений на тюрбаны, хиджабы, а также на бороды и длинные волосы. Их ношение будет разрешено мусульманам и сикхам во время службы в том случае, если их внешний вид останется "опрятным и консервативным".

В соответствии с новыми поправками процесс рассмотрения запросов военнослужащих, проходящих службу в США, не может превышать 30 дней, в остальных случаях - 60.

До сих пор сикхи и мусульмане могли только в индивидуальном порядке запрашивать у командования разрешения на ношение тех или иных религиозных предметов одежды, и этот процесс зачастую занимал долгое время.

Правозащитные организации сикхов и мусульман приветствовали решение ВВС США, назвав его шагом в правильном направлении.

США

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