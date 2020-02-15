Зеленский в Мюнхене встретится с главой МВФ, генсеком НАТО и сенаторами США

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в ФРГ 15 февраля встретится в Мюнхене с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", в субботу в Мюнхене президент Зеленский встретится также с американскими сенаторами и премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером.

В Мюнхене с 14 по 16 февраля проходит ежегодная конференция по безопасности. С 1998 года ее финансирует правительство Германии. На конференцию прибудут более 500 высокопоставленных политиков со всего мира. В числе подтвержденных участников форума - генсек НАТО Йенс Столтенберг, генсек Интерпола Юрген Сток, руководитель ОЭСР Хосе Анхель Гурриа, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, госсекретарь США Майк Помпео, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Украины Владимир Зеленский. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Участие в мероприятии подтвердили: министры обороны США, ФРГ, Турции и Канады, президент Афганистана Ашраф Гани, глава МИД Ирана Джавад Зариф, президент Азербайджана Ильхам Алиев, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава Facebook Марк Цукерберг.