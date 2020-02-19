В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

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Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.

Минюст США полагает, что мужчину завербовали в прошлом году и что некий российский чиновник поручил ему арендовать недвижимость в Майами-Дейд, но не на его собственное имя. Он также запретил Фуэнтесу рассказывать собственной семье об их встречах.

Предположительно, в феврале 2020 года Фуэнтес побывал в Москве и встречался с тем же российским чиновником. В Минюсте считают, что тот дал ему описание автомобиля некого неназванного чиновника из правительства США и поручил найти этот автомобиль, а также передать информацию о его местоположении. Фуэнтес должен был отчитаться в апреле или мае.

Мексиканец прибыл к месту проживания американского чиновника и привлек внимание его охраны. Он не смог объяснить сотрудникам охраны, к кому именно он приехал. В это же время супруга Фуэнтеса сделала фотографии номеров автомобиля чиновника.

Фуэнтеса задержали в аэропорту Майами в воскресенье, когда он пытался вылететь в Мехико. Фотографии с номерами автомобиля обнаружили в его телефоне, и он признался в том, что действовал по поручению российского лица.

Мужчине предъявили обвинения только по одной статье: в том, что он не зарегистрировался в качестве иноагента. Обвинения в шпионаже в пользу иностранного государства ему не предъявляли. По данным источника канала, американские власти не слишком обеспокоены деятельностью Фуэнтеса.

Он предстанет перед судом 21 февраля. Официальные обвинения ему предъявят, как ожидается, 3 марта.