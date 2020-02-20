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Samsung встревожила тысячи пользователей рассылкой странных уведомлений

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Тысячи владельцев смартфонов и других устройств от Samsung получили ранним утром в четверг странные уведомления от сервиса Find My Mobile, сообщает BBC News.

Сервис Find My Mobile ("Поиск моего мобильного устройства") помогает найти потерянный телефон или планшет, а также заблокировать гаджет в случае кражи. В четверг владельцы смартфонов, на которых установлен Find My Mobile, получили уведомления, в которых не содержалось никакой информации. Странная рассылка затронула, в частности, владельцев телефонов серии Galaxy S, нового смартфона от южнокорейской компании Galaxy Z Flip с гибким экраном, а также некоторых владельцев планшетов Samsung.

После этого ряд пользователей в соцсетях пожаловались, что ночная рассылка разбудила их, другие выразили опасение, что их устройство могло быть взломано. Samsung принесла извинения клиентам за случайную отправку этих уведомлений. В заявлении компании подчеркивается, что подобные уведомления были отправлены на "ограниченное число" гаджетов.

В Samsung пояснили, что рассылка оповещений от Find My Mobile произошла в ходе "внутренних испытаний" в компании. Присланные уведомления не причинили никакого вреда устройствам, заверили в южнокорейской компании.

Samsung Find My Mobile

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