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Тбилиси обвинил российский Генштаб в масштабной кибератаке на грузинские сайты

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Грузии обвинило российский Генштаб в масштабной кибератаке на грузинские сайты в октябре 2019 года.

"28 октября 2019 года в Грузии была осуществлена широкомасштабная кибератака на страницы администрации президента Грузии, судебной системы, горсоветов (сакребуло) различных муниципалитетов, государственных, коммерческих организаций и СМИ", - заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД Владимир Константиниди.

Сославшись на информацию, полученную по итогам расследования в сотрудничестве с международными партнерами, Константиниди сказал: "Указанная кибератака была спланирована и осуществлена главным управлением Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации".

Как заявил Константиниди, Грузия осуждает российскую кибератаку, которая противоречит нормам и принципам международного права и представляет собой посягательство на суверенитет, направлено против европейской и евроатлантической интеграции Грузии и ее демократического развития.

Грузия Владимир Константиниди Генштаб РФ

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