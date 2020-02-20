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В МИД РФ заявили о непричастности Москвы к атакам на грузинские сайты

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на правительственные грузинские сайты, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Россия не имеет к этому никакого отношения. Мы никуда не вмешивались, вмешиваться не собираемся", - сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Ранее министерство иностранных дел Грузии обвинило российский Генштаб в осуществлении масштабной кибератаки на грузинские сайты в октябре 2019 года, сославшись на данные расследования в сотрудничестве с международными партнерами.

Описанную атака осудили в США и Великобритании.

"28 октября 2019 года главный центр специальных технологий ГРУ Генштаба РФ, также известный как "подразделение 74455", осуществил против Грузии широкомасштабную кибератаку", - говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, которого цитирует в четверг посольство США в Грузии. Эти действия, как отмечается в заявлении Помпео, противоречат попыткам России представить себя ответственным актором в киберпространстве.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также выступил с критикой в адрес России в связи с серией кибератак, в причастности к которым Лондон обвинил Москву.

МИД РФ Андрей Руденко

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