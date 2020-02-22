МИД РФ остался доволен согласием трибунала в Гааге с ключевым аргументом по иску Украины

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Россия удовлетворена тем, что международный арбитражный трибунал в Гааге 21 февраля в деле "Украина против Российской Федерации" по Конвенции ООН по морскому праву учел ключевой российский аргумент, заявили в МИД РФ.

"Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент - за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом. Очевидно, что этому арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к Крыму. Однако морской трибунал, сформированный для решения вопросов о "толковании или применении" Конвенции 1982 г., не вправе определять государственную принадлежность суши. Принципиально важно, что в этом арбитры поддержали нас, причем единогласно", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте МИД РФ.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, выводы трибунала в отношении других возражений России будут тщательно проанализированы и учтены на этапе подготовки ответного российского меморандума по существу спора, который надо будет представить в арбитраж до 20 августа 2021 года.

21 февраля арбитражный трибунал в Гааге вынес решение в деле "Украина против Российской Федерации". Это дело было инициировано Украиной в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (Конвенция 1982 г.), как отмечают в МИД РФ, "для "защиты" своих якобы нарушенных прав в Черном море, Азовском море и Керченском проливе".

Данный этап, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, ограничивался рассмотрением выдвинутых Россией предварительных возражений относительно наличия у арбитража юрисдикции рассматривать украинские претензии по существу."Российская Федерация рассчитывает, что на следующем этапе рассмотрения данного дела арбитражный трибунал в полной мере учтет российскую позицию и в итоге оставит без удовлетворения все украинские требования", - говорится в сообщении МИД РФ.

Накануне министерство иностранных дел Украины сообщило, что Арбитражный трибунал, сформированный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), признал свою юрисдикцию рассматривать иск Украины против России по Азовскому морю и Керченскому проливу.

В комментарии МИД Украины говорилось, что трибунал отклонил позицию России об отсутствии юрисдикции по делу Украины и установил, что он рассмотрит "важные аспекты требований Украины, в том числе связанные с нарушениями Россией UNCLOS в Керченском проливе и Азовском море". Также трибунал счел, что требование России о статусе внутренних вод не является надлежащим поводом для отрицания юрисдикции, этот вопрос следует решать на стадии рассмотрения дела по существу.

Однако трибунал пришел к выводу, что он не имеет юрисдикции по части требований, касающихся прав Украины как прибрежного государства в водах вблизи Крыма, поскольку не имеет юрисдикции решать вопрос суверенитета над полуостровом.

В министерстве отметили, что теперь Украина будет осуществлять подготовку для надлежащего представления дела по существу перед Арбитражным трибуналом. После изучения письменных представлений сторон суд проведет слушания по существу.

В соответствии с правилами процедуры, решение Арбитражного трибунала будет обнародовано после того, как стороны выскажут свои возможные возражения о наличии в тексте решения конфиденциальной информации, но не позднее, чем через 21 день после его принятия.

В 2016 году Украина подала в Международный суд ООН иск против РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), в рамках которого был создан арбитраж для рассмотрения этого дела. 22 мая 2019 года Россия подала в Международный арбитражный трибунал свои возражения о наличии у него юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ.

По его словам, решение касается в первую очередь незаконного, как считают в Киеве, строительства Россией моста через Керченский пролив и остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполь и Бердянск.