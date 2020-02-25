США ввели санкции против 13 компаний и физлиц из РФ, КНР, Ирака и Турции

Госдеп объяснил это тем, что указанные лица поддерживают иранскую ракетную программу

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты ввели санкции против ряда компаний и физлиц из РФ, КНР, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана, говорится в заявлении, распространенном во вторник Госдепартаментом США.

"Соединенные Штаты вводят санкции против 13 иностранных организаций и физлиц из Китая, Ирака, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии", - отмечается в нем.

В документе не указано, какие именно российские компании или физлица, попали в этот санкционный список госдепа.