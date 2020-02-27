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Источник опроверг переход под контроль боевиков города Серакаб в Сирии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российский военный источник опроверг сообщения турецких СМИ о переходе города Серакаб в сирийской провинции Идлиб под контроль боевиков.

"Сообщения отдельных турецких СМИ о возвращении под контроль боевиков города Серакаб в провинции Идлиб не соответствуют действительности. Предпринятые боевиками атаки на город Серакаб были успешно отражены сирийскими правительственными войсками", - сказал источник в четверг.

"Город находится под полным контролем сирийского правительства. Несмотря на регулярные атаки боевиков, продолжается разминирование и подготовка к восстановлению мирной жизни", - заявил источник.

Сирия Серакаб

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