В отбитый сирийцами у боевиков город Серакаб введена военная полиция РФ
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российские военные полицейские введены в сирийский город Серакаб, сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии:
"Учитывая важное значение для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 - М5, с 17.00 2 марта 2020 г. в город Серакаб введены подразделения российской военной полиции", - сообщили в центре
В последнее время за Серакаб шли бои между сирийской правительственной армией и боевиками, поддерживаемыми Турцией.
Ранее в 2020 году сирийским военным в ходе масштабной наступательной операции в Идлибе удалось отбить Саракиб, несколько лет находившийся под контролем противников президента Сирии Башара Асада. Однако на прошлой неделе боевики при поддержке ВС Турции вернули контроль над Серакабом.
2 марта стало известно, что правительственная армия Сирии вновь выбила боевиков из стратегически важного города
Через этот город проходит автотрасса М5, соединяющая Дамаск с Алеппо.
Город находится возле пересечения двух важнейших сирийских автотрасс - M4 и M5. M4 соединяет портовой город Латакия с иракской границей, а M5 - Алеппо с городами Дамаск, Хама, Хомс и Иорданией.