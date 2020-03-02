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В отбитый сирийцами у боевиков город Серакаб введена военная полиция РФ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российские военные полицейские введены в сирийский город Серакаб, сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии:

"Учитывая важное значение для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 - М5, с 17.00 2 марта 2020 г. в город Серакаб введены подразделения российской военной полиции", - сообщили в центре

В последнее время за Серакаб шли бои между сирийской правительственной армией и боевиками, поддерживаемыми Турцией.

Ранее в 2020 году сирийским военным в ходе масштабной наступательной операции в Идлибе удалось отбить Саракиб, несколько лет находившийся под контролем противников президента Сирии Башара Асада. Однако на прошлой неделе боевики при поддержке ВС Турции вернули контроль над Серакабом.

2 марта стало известно, что правительственная армия Сирии вновь выбила боевиков из стратегически важного города

Через этот город проходит автотрасса М5, соединяющая Дамаск с Алеппо.

Город находится возле пересечения двух важнейших сирийских автотрасс - M4 и M5. M4 соединяет портовой город Латакия с иракской границей, а M5 - Алеппо с городами Дамаск, Хама, Хомс и Иорданией.

Сирия Идлиб

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