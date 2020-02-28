Поиск

Астрономы обнаружили самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого

Астрономы обнаружили самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого
Изображение полости в центре сверхскопления Змееносца: синим цветом обозначен радиоволновый диапазон, фиолетовый цвет соответствует рентгеновскому диапазону
Фото: NASA

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Астрономы увидели последствия самого мощного выброса энергии во Вселенной с момента Большого взрыва, то есть ее зарождения, сообщает Международный центр радиоастрономических исследований (ICRAR). Статья об итогах работы ученых опубликована в The Astrophysical Journal.

Взрыв произошел на расстоянии 390 млн световых лет - в районе сверхмассивной черной дыры в одной из галактик в сверхскоплении Змееносца.

Астрономическое событие сопровождалось выбросом энергии, которая по своей величине превзошла предыдущий рекорд в пять раз. Взрыв произошел не мгновенно: он длился сотни миллионов лет, будто в замедленном движении, уточняет профессор центра Мелани Джонстон-Холитт. Однако все же по астрономическим меркам это явление было скоротечным.

Наблюдая за сверхскоплением Змееносца с помощью рентгеновского телескопа Chandra, ученые в 2016 году обратили внимание на край центральной его части. Окружающая скопление плазма была как бы вогнутой. К прозвучавшей гипотезе о взрыве ученые отнеслись поначалу настороженно, уж слишком большой была эта полость - в образовавшейся структуре, как отмечается, может поместиться до 15 наших галактик Млечный путь.

Объект стали рассматривать длинноволновыми радиотелескопами Murchison Widefield Array (Австралия) и Giant Metrewave (Индия). На основе уже новых данных исследователи пришли к выводу, что брешь заполнена высокоэнергетическими частицами. Так версия о взрыве подтвердилась. Авторы работы считают его самым масштабным из всех, которые до этого доводилось замечать. Причину взрыва ученым еще предстоит выяснить.

Новости

В Совфеде не исключили возможность войны между Турцией и Сирией

Коронавирусом в Иране заразились уже 388 человек

Новый коронавирус в Китае

У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус

Новый коронавирус в Китае

Швейцария отменяет все крупные мероприятия из-за эпидемии коронавируса

Новый коронавирус в Китае

Вскрытие показало, что коронавирус COVID-19 поражает в основном легкие

Лукашенко не увидел необходимости закрывать границы Белоруссии из-за коронавируса

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова

В Турции несколько сотен мигрантов направились к границе с Грецией

В Турции несколько сотен мигрантов направились к границе с Грецией

Обострение ситуации в Идлибе. Главное к этому часу

Обострение ситуации в Идлибе. Главное к этому часу

Турция задумалась о перекрытии черноморских проливов из-за обострения в Сирии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');