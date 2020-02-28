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Что произошло за день: пятница, 28 февраля

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В сирийском Идлибе снова обострилась ситуация. Турция сообщила о гибели более чем тридцати своих военных в результате налетов ВВС Сирии на позиции террористических группировок в ночь на пятницу. Анкара заявляет, что России сообщили о местах расположения турецких военных. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что о местах, где в результате погибли военнослужащие Турции, заранее не сообщалось. В Кремле заявили о проработке встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 или 6 марта.

- В Азербайджане у россиянина обнаружили коронавирус. В страну заболевший приехал из Ирана, его поместили в инфекционный блок. Первый случай заражения также выявлен в Белоруссии - COVID-19 нашли у иранского студента, однако у него нет клинических симптомов и лечить его не будут. Правительство России решило временно закрыть въезд в страну для иранцев, а также прекратить выдачу транзитных виз иностранцам, находящихся в Иране. В Москве обнаружили 88 нарушителей режима изоляции после приезда в город, выявленных среди них иностранцев депортируют.

- Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю обвальным падением индексов. По итогам торгов индекс МосБиржи упал до 2785,08 пункта (-4,5%), индекс РТС - до 1299,69 пункта (-6,2%). Также обвалились фондовая Азия и основные индексы США. Цена на нефть Brent днем опустилась ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года. Ситуация развивается на фоне растущих опасений насчет сокращения глобального спроса в связи с эпидемией COVID-19.

- Ученые выяснили, что коронавирус поражает в основном легкие. Такие результаты показало вскрытие тела жителя Уханя, умершего от пневмонии. Данных о поражении других органов у экспертов недостаточно. Между тем ВОЗ сейчас оценивает риск распространения коронавируса как очень высокий.

- Астрономы увидели последствия самого мощного выброса энергии во Вселенной с ее зарождения. В статье ученых для The Astrophysical Journal говорится, что взрыв произошел на расстоянии 390 млн световых лет и длился сотни миллионов лет.

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