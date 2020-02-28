В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в пятницу в окрестностях Лионского вокзала в Париже, сообщили во французской полиции.

Сейчас полицейские эвакуируют людей с территории вокзала.

По некоторым данным, пламенем охвачены транспортные средства, припаркованные около вокзала.

Fire at #Garedelyon started deliberately.



Long line of scooters set ablaze.



A protest at the cancellation of a #Congolese concert



Firefighters fought back by our "enriched" friends.



pic.twitter.com/A8pKhrGb36 — Katie Hopkins (@KTHopkins) February 28, 2020

🇫🇷 ALERTE - Situation en cours à #Paris : des scooters et du mobilier urbain ont été incendiés près de la Gare de Lyon par des opposants au concert de Fally Ipupa à #Bercy. Grosses tensions avec la #police. Énorme panache de fumée visible. #garedelyonpic.twitter.com/NESZTrRrDl — La Plume Libre (@LPLdirect) February 28, 2020

На публикуемых с места пожара видеозаписях и фотографиях в соцсетях видно, как горят скутеры и мусорные урны. Поднимаются черные клубы дыма.

По данным французских СМИ, изначально близ вокзала произошли столкновения, в которых приняли участие посетители, пришедшие на концерт музыканта из Демократической республики Конго Фалли Ипупы, который считается близким сторонником руководства этой африканской страны. Предполагается, что эти люди подрались с конголезцами, поддерживающими оппозицию.

Планировалось, что позже в пятницу Ипупа выступит в расположенном близ вокзала концертном зале. СМИ не сообщают, было ли в итоге отменено выступление.