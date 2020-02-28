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В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в пятницу в окрестностях Лионского вокзала в Париже, сообщили во французской полиции.

Сейчас полицейские эвакуируют людей с территории вокзала.

По некоторым данным, пламенем охвачены транспортные средства, припаркованные около вокзала.

На публикуемых с места пожара видеозаписях и фотографиях в соцсетях видно, как горят скутеры и мусорные урны. Поднимаются черные клубы дыма.

По данным французских СМИ, изначально близ вокзала произошли столкновения, в которых приняли участие посетители, пришедшие на концерт музыканта из Демократической республики Конго Фалли Ипупы, который считается близким сторонником руководства этой африканской страны. Предполагается, что эти люди подрались с конголезцами, поддерживающими оппозицию.

Планировалось, что позже в пятницу Ипупа выступит в расположенном близ вокзала концертном зале. СМИ не сообщают, было ли в итоге отменено выступление.

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