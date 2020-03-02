ВОЗ усомнилась в эффективности измерения температуры у пассажиров в поисках коронавируса

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Измерение температуры у пассажиров при въезде в страну для предотвращения коронавиурса - затратная и не вполне эффективная мера, следует из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о международных поездках в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

"Контроль температуры тела на въезде или на выезде сам по себе не является эффективным способом предотвратить распространение инфекции между странами, поскольку инфицированные лица могут находиться в инкубационном периоде, у них может не быть явных симптомов из-за ранней стадии течения болезни, или они могут принять жаропонижающее и таким образом скрыть симптомы. Кроме того, такие меры требуют существенных вложений, при этом пользы от этого может быть немного", - говорится в рекомендациях ВОЗ, опубликованных на сайте организации.

Более эффективно давать путешественникам рекомендации о том, как можно избежать заражения, а также собирать декларации о состоянии здоровья на въезде в страну с контактными данными пассажиров, чтобы должным образом оценить риски и отследить их возможные контакты, считают во всемирной организации.

В России на всех пунктах пропуска через границу ведется усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов пассажиров с помощью тепловизоров. Так выявляют людей с высокой температурой - одним из симптомов вирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, с 21 декабря 2019 года по 1 марта этого года с помощью такого досмотра на границе остановили 128 приехавших из Китая пассажиров, у которых были признаки болезни. В каждом случае был проведен полный комплекс противоэпидемических мер.