В Тбилиси ограбили филиал одного из крупнейших банков Грузии

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Тбилиси вооруженный мужчина ограбил филиал одного из крупнейших коммерческих банков Грузии Liberty Bank (ранее - Народный банк Грузии). Как сообщила представитель банка Додо Бочроишвили, это произошло в Дигомском жилом массиве.

По ее словам, напавший забрал деньги, сколько именно, она не уточнила. Никто не пострадал.

МВД Грузии ищет грабителя. На месте работают криминалисты, сотрудников банка опрашивают.

По факту в МВД начали расследование по статьям об ограблении и незаконном обороте оружия.