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Сирийская армия продолжила наступление на востоке провинции Идлиб

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Армия Сирии и ее союзники, несмотря на начатую Турцией операцию "Весенний щит", продолжают наступление в восточных районах сирийской провинции Идлиб, сообщает в понедельник портал "Аль-Масдар".

В частности, сирийским военным после короткого боя с отрядами сирийской оппозиции, поддерживаемыми Турцией, удалось занять два населенных пункта - Танабех и Джавбас.

В данный момент, отмечает портал, военные продвигаются в сторону города Найраб.

В последние дни обострилось противостояние военных Турции и Сирии на территории провинции Идлиб. Анкара оказывает военную поддержку действующим там боевикам. Сирийские правительственные войска, со своей стороны, обстреливают находящихся в Идлибе турецких военнослужащих.

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