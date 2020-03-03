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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 02:55

Буттиджич поддержит кандидатуру Байдена на президентских выборах

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты США Пит Буттиджич заявил о своей поддержке бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Я ищу лидера. Я ищу президента, который будет выявлять лучшее в каждом из нас, и я призываю всех, кто был частью моей кампании, присоединиться ко мне, потому что мы нашли этого лидера в вице-президенте - скоро он станет президентом - Джо Байдене", - сказал Буттиджич во время совместного с Байденом выступления на митинге сторонников бывшего вице-президента в Далласе, который транслировали американские телеканалы.

Он добавил, что главной целью его участия в выборах было "сплотить страну, чтобы победить Дональда Трампа и выиграть эпоху для ценностей, которые мы разделяем".

"И это всегда было целью гораздо более важной, чем то, чтобы я стал президентом, и именно во имя этой самой цели я рад поддержать Джо Байдена на посту президента", - отметил Буттиджич.

США Джо Байден

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