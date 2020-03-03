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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:45

Девять человек погибли в США из-за торнадо

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Число погибших в результате торнадо, обрушившегося на штат Теннесси в США, увеличилось до девяти человек, сообщают американские СМИ. Ранее поступали данные о двух жертвах.

По данным местных экстренных служб, четыре человек погибли в округе Патнам, двое - в городе Нэшвилл, двое - в округе Уилсон, еще один - в округе Бентон.

В результате торнадо также есть пострадавшие, однако их число не уточняется.

Ранее во вторник сообщалось, что мощный торнадо обрушился на город Нэшвилл и его окрестности. Разрушено более 40 зданий, сорваны крыши жилых домов, повреждены линии электропередач.

США Теннесси

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