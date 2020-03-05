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Трамп предложит РФ и КНР новую инициативу по контролю над вооружениями

Трамп предложит РФ и КНР новую инициативу по контролю над вооружениями
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил о намерении предложить России и Китаю новую инициативу по трехстороннему контролю над вооружениями.

"Я предложу новую смелую инициативу по трехстороннему контролю за вооружениями с Россией и Китаем, чтобы помочь избежать дорогостоящей гонки вооружений", - говорится в письме американского лидера от 5 марта, которое зачитал в штаб-квартире ООН замгоссекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд.

Трамп заявил, что его инициатива позволит странам "работать вместе, чтобы построить лучшее, более безопасное и более процветающее будущее для всех".

"Режим нераспространения дает странам возможность сотрудничать и делиться благами мирного использования ядерной науки и технологий, обеспечивая уверенность в том, что эти блага не будут использованы не по назначению", - отмечается в письме.

США Дональд Трамп РФ КНР

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