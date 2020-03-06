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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:21

Глава JPMorgan перенес экстренную операцию из-за расслоения аорты

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор банка JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон восстанавливается в больнице после экстренной операции на сердце, которую перенес 5 марта. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на служебную записку для сотрудников.

По сведениям газеты, у Даймона на ранней стадии диагностировали расслоение аорты. Операция прошла успешно.

До выздоровления Даймона JPMorgan будет находиться под руководством сопрезидентов Даниэля Пинто и Гордона Смита.

В 2014 году у Даймона обнаружили рак горла. С тех пор он полностью восстановился.

Джейми Даймон руководит JPMorgan с 2004 года. Сейчас ему 64 года. Его называют самым "долгоиграющим" CEO среди крупных американских банков, он провел компанию в том числе через финансовый кризис, отмечает WSJ.

Последние шесть лет, отвечая на вопрос о том, когда он планирует покинуть свой пост, Даймон стандартно говорил, что намерен проработать еще пять лет. Последний раз такой ответ он дал в начале этого года.

JPMorgan Джейми Даймон США

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