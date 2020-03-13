Бессменного руководителя JPMorgan выписали из больницы после операции на сердце

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон выписан из больницы и выздоравливает дома после операции на сердце, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на служебную рассылку для сотрудников банка. 13 мая Даймону исполнится 64 года.

Он пребывает "в хорошем настроении и с нетерпением ждет возможности снова присоединиться к команде", отмечается в сообщении.

Даймона экстренно прооперировали 5 марта в связи с расслоением аорты. Проблему диагностировали на ранней стадии.

В связи с госпитализацией Даймона руководство банком временно перешло к сопрезидентом Даниэлю Пинто и Гордону Смиту.

Даймон возглавляет JPMorgan с 2004 года. Его называют самым "долгоиграющим" руководителем для крупных американских банков. Он в том числе провел JPMorgan сквозь финансовый кризис, отмечала WSJ.

В 2014 году у Даймона нашли рак горла, но затем сообщалось, что он полностью вылечился.