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Посольство РФ пока не получило ответа от Швеции по задержанному россиянину

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Швеция пока не ответила на запрос Москвы о возможности установления контакта с задержанным россиянином, сообщили "Интерфаксу" в субботу в посольстве РФ в Стокгольме.

Как рассказал его представитель, уведомление от уполномоченных шведских органов о задержании гражданина России поступило в диппредставительство вчера. Также с дипломатами связались его родственники.

"Мы со своей стороны связались с шведской службой исполнения наказаний, чтобы выяснить, где он находится в содержании. Нам сообщили, что он задержан и находится в СИЗО в городе Соллентуна, и мы отправили запрос в соответствующие службы Швеции для того, чтобы нам можно было установить контакт с задержанным, потому что он просил связаться с посольством", - сообщил дипломат.

Посольство продолжает следить за этой информацией, отметил он.

В диппредставительстве также сообщили, что в курсе второго задержанного, россиянки.

"Что касается второго задержанного - женщины - вчера в конце рабочего дня нам пришло опять уведомление из полиции о ее задержании. Каких-либо дополнительных деталей нам не поступало, - сказали в посольстве. - Мы не можем утверждать или опровергать, что эти два задержания связаны между собой. Мы этого не знаем. Но продолжаем держать на контроле и второе задержание тоже".

Ранее в СМИ появились сообщения о задержании шведской полицией двух граждан России. Согласно этим публикациям речь идет о 29-летнем мужчине и 30-летней женщине, которые подозреваются в нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова.

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