Собор Святого Петра в Ватикане закрыли для туристов

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Ватикане с 10 марта собор Святого Петра и прилегающую площадь закрыли для туристов из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола.

Также там запретили организованные экскурсии.

Кроме того, закрылся мобильный пункт почты Ватикана на площади Святого Петра и книжные магазины издательского дома Ватикана. Ватиканский супермаркет и аптека работу продолжают.

Со среды прекратит работу столовая, где обедают работники Ватикана. Еду им будут доставлять по заказу.



Все ограничения будут действовать до 3 апреля. По данным Messagero, попасть на площадь Святого Петра и в собор можно будет только по работе.



Вечером 9 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конти распространил режим карантина с севера страны на всю территорию Италии.