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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

Браконьеры убили двух из трех остававшихся в мире белых жирафов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Браконьеры убили в кенийском заповеднике единственную в мире самку белого жирафа и ее детеныша, из-за чего на Земле остался только один представитель этого редчайшего вида, сообщает в среду CBS News.

По данным СМИ, сотрудники заповедника Ishaqbini Hirola Community Conservancy нашли скелеты этих редких животных. В последний раз их видели живыми больше трех месяцев назад, а убиты они были около месяца назад. Пока личности браконьеров не установлены.

Убитый детеныш был одним из двух белых жирафов, родившихся у этой самки. Теперь в живых во всем мире остался, предположительно, только один белый жираф мужского пола.

Впервые самку белого жирафа в Кении заметили в 2016 году и сфотографировали с детенышем год спустя.

Эти белые жирафы не являются альбиносами - отличие заключается в том, что у них все же вырабатывается темный пигмент и поэтому их глаза имеют темный, а не красный из-за сосудов цвет. Белый цвет шерсти обусловлен редкой мутацией — лейкизмом.

Кения

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