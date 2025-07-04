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Глава Минсельхоза объяснила проблемы со ввозом жирафов для зоопарков

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российские зоопарки без жирафов не останутся, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут, отвечая на вопрос одного из участников форума малого бизнеса, который состоялся в рамках Всероссийского дня поля.

По его словам, сейчас в зоопарках страны осталось шесть самок жирафов. Последний завоз этих животных был более 15 лет назад. Ввезти 60 новых жирафов, а это можно сделать только из провинции Лимпопо ЮАР, пока не удается, в том числе и из-за формальностей, связанных с эпизоотическими вопросами.

"У нас есть свой доктор Айболит и вы его знаете (руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт - ИФ), - пошутила Лут. - Он озадачен этим вопросом".

Однако в этой ситуации, по ее словам, "есть нюанс".

"Мы буквально месяц назад получили статус страны, свободной от ящура, и, может быть, жираф ящуром не болеет, но гипотетически может. И, конечно, если мы без карантинных мероприятий завезем жирафов, все наши усилия по тому, чтобы потом экспортировать животноводческую продукцию, пойдут прахом. Не хотелось бы", - сказала она.

Россельхознадзор уже начал работать над этим вопросом, в том числе и над тем, чтобы провести инспектирование в Южной Африке. Но с другой стороны, отметила министр, ЮАР пока не ответила на запросы российской стороны по этому поводу.

"Мы даже наш МИД попросили помочь в организации южноафриканских коллег, чтобы они нам этих жирафов как-то обеспечили, - сообщила глава Минсельхоза. - Короче, эта проблема понятная, надо просто наших коллег из ЮАР убедить, что они должны нас принять, показать, где содержатся эти жирафы, мы проведем карантинные мероприятия, и дальше, я надеюсь, когда поймем, что у них нет ящура или еще каких-то особо опасных болезней, мы, конечно, их завезем. Все, осталось только вот это вот реализовать".

"Надеюсь, общими усилиями эту задачу решим для того, чтобы наши дети могли смотреть на жирафов", - сказала Лут.

Минсельхоз Оксана Лут Россельхознадзор Сергей Данкверт ЮАР МИД Лимпопо
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