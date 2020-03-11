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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:49

Из временного госпиталя в Ухане выписали последних пациентов, переболевших COVID-19

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Последний временный госпиталь в китайском городе Ухань закрыли в связи с тем, что вызванная коронавирусом эпидемия пошла на спад, сообщает китайский портал Sina.

Речь идет о госпитале "Фанцан" в районе Учан: из него выписали последнюю группу пациентов - 49 человек.

Временный госпиталь "Фанцан" был специально развернут в экстренном порядке на территории спортивного комплекса в городе Ухань для лечения пациентов с коронавирусом. Он начал работать 5 февраля 2020 года.

Таким образом, в Ухане прекратили работу все временные больницы, специально открытые для лечения зараженных коронавирусом COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Уханt постепенно улучшается, регистрируется все меньше случаев заболевания, отмечают китайские СМИ. В связи с этим власти провинции Хубэй сняли некоторые ограничения, принятые во время карантина. Например, общественный транспорт и некоторые предприятия возвращаются к нормальному режиму работы. Однако выезжать за пределы провинции Хубэй пока по-прежнему запрещено.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали более 3,1 тыс. человек. В КНР в общей сложности выявлено более 80 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса.

Именно из города Ухань в декабре прошлого года начал распространяться COVID-19.

Китай Ухань

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