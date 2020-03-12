Что произошло за день: четверг, 12 марта

Очередные заболевшие коронавирусом в России и меры борьбы с ним, а также грядущие холода

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом. Это четыре человека в Москве, еще по одному - в Краснодаре и Калининграде. Всего в России на данный момент 34 случая заболевания. В рамках борьбы с распространением COVID-19 Подмосковье вслед за столицей вводит запрет на проведение мероприятий с участием более 5 тыс. человек, а Сергей Собянин предупреждает, что в Москве могут ужесточить действующий режим противодействия заболеванию. Большинство зараженных в РФ "привезли" болезнь из Италии, в связи с чем с 13 марта закрыт въезд в Россию для итальянцев и иностранцев, прибывающих из этой страны.

- В Европе осталась одна страна без коронавируса. Этой страной оказалась Черногория. Между тем Пекин заявил, что пик эпидемии COVID-19 в Китае уже пройден. Ведущий эпидемиолог страны полагает, что глобальная пандемияв случае принятия надлежащих контрмер может прекратиться к июню 2020 года. Со своей стороны в РАН отмечают, что ситуацию с распространением вируса усугубляют панические настроения в некоторых странах.

- Одно за другим отменяются и переносятся спортивные соревнования из-за риска заражения коронавирусом. УЕФА на следующей неделе обсудит перспективы проведения Евро-2020 и Лиги чемпионов и Лиги Европы. Матчи "Реала" и "Ювентуса" в ЛЧ уже перенесены на неопределенный срок: у одного игрока туринцев нашли COVID-19, все мадридцы на карантине. McLaren снялся с Гран-при Австралии из-за коронавируса у члена команды. Олимпийский огонь в Греции все же зажгли, но без зрителей. Российская премьер-лига пока матчи не отменяет, но из-за введенных ограничений по массовым мероприятиям столичные футбольные клубы вынуждены придумывать, как провести матчи, когда болельщики уже купили абонементы.

- База данных экспортно-импортных операций компаний РФ за 8 лет утекла в сеть. На одном из сайтов предлагают к продаже базу с полными декларациями, указанием данных ИНН, номеров транспортных средств, ФИО, контактных телефонов и другой информации.

- В центральную часть России на выходные придет холод из Арктики. В ночь на 13 марта в центральную и северо-западную РФ придет циклон, который принесет усиление ветра, а местами дождь и даже снег.

- "Аэрофлот" снизил тарифы в эконом-классе на всех международных рейсах. Общая стоимость станет дешевле в среднем на 10%. Билетов в классы "Комфорт" и "Бизнес" это не коснется.