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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

Все крупнейшие музеи Берлина закроют из-за коронавируса

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Берлин закрывает с 14 марта крупнейшие музеи из-за коронавируса, говорится в заявлении руководителя Фонда прусского культурного наследия Германа Парцингера.

"Сегодня вместе с руководством учреждений Фонда я принял решение присоединиться к решению властей Берлина и с субботы, 14 марта 2020 года, прекратить допуск посетителей во все здания Государственных музеев Берлина, в архив Прусского культурного наследия, в Государственный институт музыки и в Институт иберо-американской культуры", - заявил Парцингер. Его цитирует пресс-служба Фонда.

К Государственным музеям Берлина относятся все самые крупные музеи, такие как Старая национальная галерея, Старый музей, музей Боде, Пергамский музей - это те музеи, которые находятся в центре города на так называемом Музейном острове. Также в список входит Берлинская картинная галерея, музей "Гамбургский вокзал", Музей фотографии, Новая национальная галерея.

Ранее власти Берлина рекомендовали отменить все мероприятия, в которых участвует более 1000 человек.

Берлин Герман Парцингер Германия

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