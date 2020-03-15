Германия с 16 марта закроет границы с Францией, Австрией и Швейцарией

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Германия с понедельника закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией, сообщает в воскресенье таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, решение было принято в ходе телефонного разговора между канцлером Ангелой Меркель, главой МВД Хорстом Зеехофером, премьером Баварии Маркусом Зёдером, премьер-министрами Бален-Вюртемберга и земли Саар.

Сообщается, что решение вступит в силу в 8 утра понедельника, проезд будет разрешен только для грузового транспорта и тех, кто живет в одной стране, а работает в другой.

Причина решения не только в том, чтобы замедлить распространение коронавируса, но и в том, чтобы пресечь массовые закупки иностранцами на территории ФРГ продуктов питания и средств первой необходимости. Сообщается, что на границах паника в связи со "штурмом" магазинов уже привела к проблемам с поставками.

Ранее газета South China Morning Post сообщала, что к утру воскресенья, в частности, в Германии было зарегистрировано 4 585 больных новым коронавирусом, девять человек умерли.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель со ссылкой на данные экспертов заявила в минувшую среду, что в условиях отсутствия вакцинации и должного лечения COVID-19 "могут заразиться 60-70% населения" страны.