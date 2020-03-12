В Эстонии решили закрыть школы и восстановить пограничный контроль

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Эстонии с понедельника, 16 марта, закрываются все школы, а на границе восстанавливается пограничный контроль.

Решение об этом приняла в четверг правительственная кризисная комиссия, сообщила в вечерней новостной программе Эстонского телевидения министр образования и науки Майлис Репс (Mailis Reps).

"С понедельника закроются все школы, центры профобразования, университеты и школы по интересам. Это значит, что учебная работа перейдет в заочный или домашний режим", - отметила министр.

Детские сады первоначально останутся открытыми, но правительство советует при возможности оставлять детей дома.

В дальнейшем вопрос открытия детсадов будет решаться в зависимости от ситуации.

Министр пояснила, что решение кризисной комиссии действует до тех пор, пока ситуация не нормализуется. Каждые две недели правительство будет решать, продолжать или нет.

Репс подчеркнула, что граница не закроется, но на границе люди будут заполнять анкету и отвечать на вопрос, откуда они приехали.

Паромное сообщение остается, но в портах у пассажиров будут спрашивать документы.