В штаб-квартире ООН зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Сотрудники постпредства Филиппин при ООН ушли на домашний карантин, дипмиссия закрыта

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В штаб-квартире ООН зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Covid-19, заболевшая является сотрудницей постпредства Филиппин при Организации, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник.

"В интересах транспарентности и общественной безопасности хочу сообщить, что наша коллега постпредства Филиппин сегодня (в четверг - ИФ) получила положительный результат теста на коронавирус Covid-19", - говорится в письме миссии, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Там уточняется, что заболевшая сотрудница постпредства занимается вопросами Шестого комитета Генассамблеи ООН - комитет по правовым вопросам.

"Последний раз она посещала ООН в минувший понедельник, 9 марта в течение 30 минут. На тот момент у нее не было никаких симптомов", - отмечается в сообщении.

"На сегодняшний день миссия Филиппин закрыта, все сотрудники получили распоряжение соблюдать карантин и обращаться за медицинской помощью в случае появления симптомов заболевания. Мы предполагаем, что все мы были заражены", - подчеркивается в сообщении.

Накануне постпредство Канады при ООН в Нью-Йорке первым среди дипломатических миссий сообщило об удаленной работе сотрудников из-за распространения коронавируса в городе. В дипмиссии пояснили, что "данное решение было принято в связи с чрезвычайными мерами, объявленными губернатором (Эндрю - ИФ) Куомо для штата Нью-Йорк".

В среду источники в ООН рассказали "Интерфаксу", что сотрудники одного из административных зданий штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке были эвакуированы в связи с угрозой распространения коронавируса.