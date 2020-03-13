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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:19

Мэр Горловки опроверг слова главы МВД Украины о 12 заболевших коронавирусом

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что есть информация о 12 случаях заболевания коронавирусом в Горловке (неподконтрольная Киеву территория в ДНР), однако местные власти это опровергли.

"Мы предлагаем режим ограничения для иностранных граждан стопроцентный по пунктам пропуска и предлагаем пропускать граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории, чтобы иметь возможность большего контроля", - сказал Аваков.

"Сейчас у нас есть предварительная информация о 12 случаях коронавируса, который распространен в Горловке. Поэтому мы должны контролировать", - сказал глава МВД.

Он пояснил, что если гражданин Украины живет в Горловке, имеет там место регистрации, он его не пропустят на Украину, пока действует карантин.

В свою очередь глава администрации Горловки Иван Приходько опроверг информацию о якобы заболевших и заявил, что ситуация с коронавирусом в городе стабильная, вирус заподозрен у одного человека, новых случаев не зафиксировано. "На территории Горловки как была одна женщина с подозрением, так и осталась. И то, у нее уже второй день нет температуры", - заявил Приходько "Интерфаксу".

Украина Горловка Арсен Аваков ДНР

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