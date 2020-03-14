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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 20:15

В Италии за минувшую пятницу от коронавируса скончались 250 человек

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - До 1,266 тыс. увеличилось за минувшую пятницу число жертв коронавируса в Италии, за стуки зарегистрировано 250 случаев летального исхода, вызываемого инфекцией заболевания.

Всего по состоянию на 00:00 часов субботы общее число инфицированных в стране достигло 17,660 тыс. человек, сообщила гонконгское издание South China Morning Post, ведущее электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся на основе официальных данных соответствующих стран.

Как сообщалось, в Италию по просьбе правительства страны для оказания помощи итальянским коллегам прибыла группа китайских медиков, имеющих опыт борьбы с коронавирусом, приобретенный в эпицентре заболевания городе Ухане провинции Хубэй.

Вместе с ними в Италию было доставлено более 31 тонны необходимого для работы оборудования, медицинских защитных комплектов и препаратов.

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