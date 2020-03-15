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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Премьер Украины призвал сограждан отказаться от междугородних поездок

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от междугородних поездок, видеообращение с таким призывом было обнародовано в его телеграм-канале.

Премьер напомнил, что на Украине продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий и трехнедельный карантин в учебных заведениях.

"Все зависит от каждого из нас. Совместными согласованными действиями мы способны минимизировать влияние этой беды", - говорится в сообщении.

В свою очередь украинский минздрав призывает жителей страны избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома.

"Самоизоляция - самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксирована", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в фейсбуке.

Кроме того, минздрав предложил пользователям возможность добавлять к своему фото профиля рамку "ОстаюсьДома".

На Украине, по последним данным, подтверждено три случая заражения коронавирусом COVID-19, одна женщина скончалась.

Украина Денис Шмыгаль

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