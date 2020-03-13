Украина на две недели закроет границу для иностранцев

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны... Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы решение Совета национальной безопасности и обороны будем принимать (как действовать дальше - ИФ)", - сказал Данилов на брифинге в пятницу в Киеве после заседания СНБО Украины.