Украина эвакуирует своих граждан из Италии

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правительство Украины поручило министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки коронавируса в Италии.

Как сообщает кабмин, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию. Также она должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.

По данным счетчика заболевших South China Morning Post, в Италии заражены 17 660 человек. Скончались от COVID-19 1266 человек.