Трамп предложил провести саммит "пятерки" Совбеза ООН в США

По мнению Трампа, Китай наряду с РФ и США должен стать ключевым участником переговоров о контроле вооружений, сообщил посол

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп приветствует предложение президента РФ Владимира Путина о проведении саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН и предлагает организовать встречу на территории Соединенных Штатов, а также считает, что ключевыми участниками переговоров о контроле вооружений должны быть Штаты, Россия и Китай, заявил посол США в РФ Джон Салливан.

"Президент Трамп приветствовал идею президента Путина созвать саммит "пятерки" и предложил провести его на территории США на полях "недели высокого уровня" сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но ни место, ни время проведения саммита пока окончательно не согласованы. И сторонам еще только предстоит обсудить повестку встречи, это очень важный вопрос", - сообщил американский посол в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Коммерсант".

"На мой взгляд и на взгляд многих, с кем я общался в Вашингтоне, формат "пятерки" ядерных государств располагает к тому, чтобы обсудить в том числе и контроль над вооружениями", - добавил он.

По словам Салливана, "обсуждение этой тематики соответствовало бы духу и сути переговоров по стратегической стабильности, которые велись Вашингтоном и Москвой последние год-два".

"Кроме того, вы знаете, что президент Трамп стремится подключить к договоренностям между США и Россией в сфере контроля над вооружениями и Китай. И формат такого саммита, на наш взгляд, вполне подходит, чтобы обсудить эту тему с участием США, России и Китая, а также Великобритании и Франции", - подчеркнул дипломат.

"Хотя я должен сказать, что, на мой взгляд, сравнивать Великобританию и Францию с Китаем нельзя. Китай активно наращивает свой ядерный потенциал и вот-вот создаст ядерную триаду. С Великобританией и Францией его мощь несравнима. Но мои российские собеседники считают важным подключить к переговорам по этой теме и Великобританию с Францией. И если мы говорим о "пятерке", то они в любом случае там будут", - уточнил Салливан.

"Но с точки зрения президента Трампа, ключевыми участниками переговоров по дальнейшим мерам в сфере контроля над вооружениями должны быть США, Россия и Китай", - добавил он.

Посол отметил, что сейчас власти США ведут переговоры с российскими властями по этому вопросу.

"В ходе этих встреч обсуждаются вопросы контроля над вооружениями, включая Договор об СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - ИФ) и нашу инициативу подключения к нему Китая. Как я понимаю, у российской стороны нет принципиальных возражений против участия Китая, но она полагает, что убедить Пекин подключиться к переговорам по этой теме должен Вашингтон. Мы этим активно занимаемся", - сообщил Салливан.